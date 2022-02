RDC : Tshisekedi aime s’entourer pour voyager

La pose de la première pierre du port en eau profonde de Banana est un élément marquant de la présidence de Félix Tshisekedi.

Ces travaux, qui devraient se terminer en 2025, doivent permettre au Congo d’offrir une nouvelle porte sur l’Atlantique non seulement pour le pays mais aussi pour toute la sous région.

La première phase du projet prévoit la construction d’un quai de 600 mètres et d’une plateforme de stockage de 25 hectares. Celle-ci aura une capacité annuelle de plus de 300 000 conteneurs, soit plus de 1,3 million de tonnes de marchandises.

Événement de marque, déplacement de masse avec une délégation de pas moins de 165 personnes. Le prestige n’a pas de prix et c’est au frais de la République.

