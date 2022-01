L’Union africaine (UA) a fermement condamné lundi la « tentative de coup d’Etat » au Burkina Faso, appelant l’armée nationale et les forces de sécurité » à assurer l’intégrité physique du président » Roch Marc Christian Kaboré et de son gouvernement. Dans un communiqué publié par l’organisation, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat « condamne fermement la tentative de coup d’Etat contre le président démocratiquement élu ».

Il « appelle l’armée nationale et les forces de sécurité du pays à s’en tenir strictement à leur vocation républicaine, à savoir la défense de la sécurité intérieure et extérieure du pays ».

Le sort du président Kaboré restait peu clair lundi. Des sources sécuritaires ont annoncé qu’il était détenu par des soldats mutinés. Mais une source gouvernementale a ensuite affirmé que le chef de l’Etat avait été « exfiltré » dimanche de sa résidence « avant l’arrivée d’éléments armés qui ont tiré sur les véhicules de son convoi ».

Cette source a indiqué que « la situation est confuse », une confusion alimentée par l’absence à la mi-journée lundi de toute déclaration de la part des soldats mutins ou de proches du chef de l’Etat.

Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes pour réclamer le départ des chefs de l’armée et des « moyens adaptés » à la lutte contre les djihadistes qui frappent ce pays depuis 2015.

Les Etats d’Afrique de l’Ouest ont indiqué lundi suivre « avec une grande préoccupation » l’évolution de la situation au Burkina Faso, « caractérisée » depuis la veille « par une tentative de coup d’Etat ».

Au pouvoir depuis 2015, le président Kaboré, réélu en 2020 sur la promesse de faire de la lutte antidjihadiste sa priorité, était de plus en plus contesté par une population excédée par les violences djihadistes et son impuissance à y faire face.

Ces mutineries sont survenues alors que le Sahel est de plus en plus déstabilisé par les djihadistes qui frappent aussi le Niger et le Mali voisin, pays qui a été le théâtre de deux coups d’Etat en quelques mois.

Que pensez-vous de cet article?