Sommet UE-Afrique : les premiers débats s’ouvrent

Dans moins d’un mois, les 17 et 18 février prochains, l’Europe a rendez-vous à Bruxelles avec l’Afrique.

Un sommet, le 6e, entre l’Union européenne et l’Union africaine qui se déroulera dans un climat particulier, covid oblige, mais aussi parce que les défis et les menaces mais encore les envies et les besoins n’ont peut-être jamais été aussi intenses entre les deux continents.

De nombreux chefs d’Etats, de nombreux opposants, des membres de la société civile des deux continents seront à Bruxelles.

Dans le cadre de ce grand rendez-vous, d’innombrables rencontres, séminaires et autres conférences seront organisés pour tenter de jeter des ponts entre les deux continents mais aussi pour essayer d’aborder les sujets les plus sensibles.

Ce sera notamment le cas de trois débats mis sur pied par la Fondation Afrique – Europe.

Le premier de ces débats se déroulera ce jeudi 20 janvier de 17h à 18h30 et portera sur « Climat et énergie dans le partenariat Afrique-Europe ». Ce débat s’appuiera sur les suites de la COP 26. Une cinquantaine d’invités ont répondu présent dont Macky Sall, président du Sénégal et de l’UA lors de ce sommet, Paul Kagame, président du Rwanda, ou encore Thierry Breton, commissaire européen pour le marche intérieur ou Frans Timmermans, vice-président de la Commission.

L’évènement est accessible en ligne sur le site mais aussi sur les comptes twitter et Linkedin de la Fondation Afrique – Europe .

Les deux débats suivants, prévus les 27 janvier et 3 février, (17h à 18h30, heure de Bruxelles), porteront respectivement sur « Migration et mobilité dans le partenariat Afrique-Europe » et sur « Accès au vaccin et équité dans le partenariat Afrique-Europe », deux thèmes particulièrement sensibles qui sont et seront au coeur des relations entre les deux continents.

Que pensez-vous de cet article?