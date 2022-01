L’Archevêché de Lubumbashi demande une enquête après la répression d’une manifestation

La répression violente d’une manifestation pacifique pour demander la libération du pasteur Ngoy Mulunda à Lubumbashi ce mardi 18 janvier ne passe décidément pas.

La police est intervenue sans ménagement faisant au moins 14 blessés graves et près de 50 blessés légers, dont des députés nationaux lors de cette manifestation qui s’est déroulée sur une des grandes artères de Lubumbashi.

Face à ce déchaînement de violence, l’Archevêque catholique de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, s’est fendu d’un communiqué dans lequel il fustige cette violence et appelle les autorités à mener une enquête pour désigner les responsables.

Dans ce communiqué, Monseigneur Muteba, qui sort exceptionnellement de sa réserve, a soupesé chaque mot. On peut ainsi lire : « Je condamne vigoureusement l’usage intentionnel, délibérément disproportionné, de la force répressive. Tout bien considéré, le recours à la force et à la violence constitue une violation flagrante et intentionnelle du droit de manifester pacifiquement reconnu à la fois par la Charte des Nations Unies et par la Constitution de notre pays, la République Démocratique du Congo. » Un peu plus loin, on peut encore lire : « Considérant la gravité des incidents déplorables d’hier, je demande qu’une enquête soit diligentée et que, pour servir de leçon, au nom du droit et de la justice, les coupables soient déférés devant les Cours et Tribunaux pour répondre de leurs actes. Aussi j’invite les autorités publiques du Haut-Katanga à tout mettre en œuvre pour ne pas entraver la quête inlassable du Bien commun et le ‘‘vivre ensemble’’, si précieux et si indispensables pour la paix, le bien-être et le développement dans notre chère province, en particulier dans la ville ‘‘sensible’’ de Lubumbashi ».

Lire le communqué dans son entièreté

