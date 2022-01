RDC : Kabila devant les juges au procès Chebeya ?

Ce mercredi 19 janvier, la haute cour militaire qui examine en appel le dossier de l’assassinat, en juin 2010 du défenseur des droits de l’homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidèle Bazana, doit se prononcer sur les suites de la procédure.

Au centre des débats, l’audition des personnalités citées par le major Paul Mwilambwe. Condamné à mort par contumace dans ce dossier; le major qui était présent sur les lieux de l’assassinat des deux hommes a toujours crié son innocence et cité les noms du général John Numbi et de Joseph Kabila comme vrais responsables de ce drame.

L’homme avait fui le Congo pour le Sénégal et ensuite la Belgique avant d’accepter de rentrer à Kinshasa à la fin de l’année dernière pour pouvoir participer à ce procès en appel. On se souviendra qu’au moins tris policiers ayant participé à cette double exécution ont aussi fui le pays l’année dernière et ont raconté leur version des faits qui disculpe Paul Mwilambwe mais charge le général Numbi, présenté comme l’exécuteur des basses oeuvres de l’ancien président.

Ce mardi, à la veille d’une journée qui pourrait être déterminante à la Haute cour militaire, une cinquantaine d’ONG et d’organisation civile de défense des droits de l’homme congolaises, emmenées par l’ONG Voix de sans Voix dont Floribert Chebeya était président au moment de sa disparition ont lancé un appel aux juges pour qu’ils appellent à la barre les principaux protagonistes cités par Paul Mwilambwe. Parmi ces noms, celui de l’ancien chef d’Etat Joseph Kabila, sénateur à vie.

Selon la loi congolaise, Joseph Kabila est protégé par son immunité parlementaire en tant que sénateur mais aussi et surtout par l’immunité qui protège les anciens présidents pour les actes commis durant leurs mandats. Les anciens chefs d’Etat sont tenus au silence pour toutes les questions touchant à la politique de l’Etat et aux questions assimilées.

Les ONG demandent que vu les « rebondissements et les révélations accablantes de plusieurs policiers ayant participé au double assassinat des défenseurs des droits humains comme exécutants (…) La justice militaire agira positivement pour que les personnes citées dans cette affaire, quels que soient leurs rangs respectifs répondent de leurs actes pour mettre fin au régime des intouchables en RDC ».

Dans la foulée, elles disent exiger « la comparution et l’Audition de toutes les personnalités citées par le major Paul Mwilambwe afin de les confronter à ce dernier avant les plaidoiries, pour l’éclatement de toute la vérité sur ce crime d’Etat » avant de citer notamment les noms de Joseph Kabila, du général Ponde (ex-auditeur général des FARDC), le bourgmestre de Limete, M. Douglas, le directeur de cabinet du général John Numbi, M. Kabeya, le consul Numbi de l’ANR…

