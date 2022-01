Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film « Hotel Rwanda » et opposant au régime, n’a pas comparu lundi à l’ouverture de son procès en appel, demandé par le parquet rwandais qui souhaite voir alourdie sa peine de 25 ans de prison pour « terrorisme ». En l’absence de l’ancien directeur de l’hôtel des Mille Collines, le juge François Regis Rukundakuvuga a ajourné le procès et annoncé que le tribunal « statuera » mardi sur la poursuite ou non des audiences sans lui.

Paul Rusesabagina a été reconnu coupable en septembre « d’avoir fondé et d’appartenir » au Front de libération nationale (FLN), groupe armé accusé d’avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Il a été condamné en septembre à 25 ans de prison. Le parquet, qui avait requis la prison à perpétuité, a fait appel de l’ensemble des peines prononcées contre les 21 prévenus. Lundi matin, les 20 co-accusés de M. Rusesabagina ont comparu devant une cour d’appel de Kigali, vêtus des uniformes de prisonnier de couleur rose. Un de leurs avocats, Jean Rugeyo, a fait valoir que la procédure n’avait pas été respectée et que l’audience devait être ajournée pour tous les accusés. « Nous demandons que l’audience d’appel d’aujourd’hui soit suspendue jusqu’à ce que Paul Rusesabagina soit officiellement notifié, conformément à la loi », a-t-il déclaré. Le procureur Bonaventure Ruberwa a affirmé que M. Rusesabagina, détenu depuis son arrestation en août 2020, « a été notifié et convoqué par le tribunal ». « Il a intentionnellement refusé de signer la lettre et a également refusé d’assister à l’audience. Cela ne devrait pas retarder l’audience », a-t-il affirmé. La famille de Rusesabagina avait annoncé vendredi qu’il ne comparaîtrait pas et « ne participera pas à la mise en scène de l’appel d’un prisonnier politique ». Cet appel « continue de montrer qu’il ne s’agit pas d’un processus légal, mais plutôt d’un processus politique », a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi. Paul Rusesabagina et ses avocats avaient déjà boycotté la majorité des audiences en première instance, dénonçant un procès « politique » ainsi que des mauvais traitements en détention. Paul Rusesabagina, 67 ans, a été rendu célèbre par le film « Hotel Rwanda » sorti en 2004, qui raconte comment ce Hutu modéré a sauvé plus d’un millier de personnes durant le génocide de 1994 qui a fait 800.000 morts, principalement des Tutsi. Il a ensuite utilisé sa renommée pour s’opposer à Paul Kagame, qu’il accuse d’autoritarisme et d’alimenter un sentiment anti-Hutu. Il vivait depuis 1996 en exil aux Etats-Unis et en Belgique, avant d’être arrêté à Kigali en 2020 dans des circonstances troubles, à la descente d’un avion qu’il pensait à destination du Burundi. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.