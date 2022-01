CAN: la Côte d’Ivoire rejointe par la Sierra Leone, la Tunisie se relance

La Côte d’Ivoire a été tenue en échec 2-2 par la Sierra Leone lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations, dimanche, à Douala. Héroïque contre l’Algérie (0-0), le gardien sierra-léonais Mohamed Kamara s’illustrait à nouveau en repoussant un penalty de Franck Kessié (12e). Il devait cependant s’incliner sur une frappe de Sebastien Haller (1-0, 25e).

En seconde période, Musa Noah Kamara remettait les deux équipes à égalité (1-1, 55e). Une joie de courte durée pour les Étoiles du Leone: dix minutes plus tard, Nicolas Pépé redonnait, d’une frappe enroulée, l’avantage aux Ivoiriens (2-1, 65e). L’Anderlechtois Christian Kouamé montait au jeu à la 72e minute. Alors que la Côte d’Ivoire pensait filer vers la victoire, sur une tête en retrait d’Odilon Kossounou (ex-Club Bruges), le gardien Badra Ali Sangaré relâchait le ballon en voulant éviter le corner, Steven Caulker récupérait le cuir et servait Alhaji Kamara, qui pouvait offrit l’égalisation à son équipe (2-2, 90e+3). Sangaré se blessait et devait quitter la pelouse. Comme la Côte d’Ivoire avait déjà effectué ses cinq changements, le capitaine Serge Aurier prenait place dans les buts pour la fin de match.

La Côte d’Ivoire reste en tête avec 4 points. La Sierra Leone suit avec 2. En soirée (20h), l’Algérie (1 point) recevra la Guinée équatoriale. La dernière journée, le 20 janvier, la Côte d’Ivoire et l’Algérie s’affronteront dans l’un des chocs de ce premier tour alors que la Sierra Leone jouera contre la Guinée équatoriale.

Dans le groupe F, la Tunisie s’est relancée en dominant la Mauritanie 4 buts à 0. Hamza Mathlouthi (4e) et Wahbi Khazri (9e) ont rapidement donné un double avantage aux Aigles de Carthages. En seconde période, les Tunisiens ont à nouveau marqué deux fois en quelques minutes, via Khazri (64e) à nouveau et Seifeddine Jaziri (66e). Le Standarman Hamza Rafia est monté au jeu à la 71e minute. Youssef Msakni (90e) manquait un penalty en fin de rencontre.

Dans ce groupe, la Gambie de Tom Saintfiet et le Mali, qui ont partagé 1-1 plus tôt dans la journée, se partagent la première place avec 4 points. La Tunisie suit avec 3. La Mauritanie (0) est dernière.

La dernière journée, le 20 janvier, propose Gambie/Tunisie et Mali/Mauritanie.

