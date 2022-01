Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé le 5 janvier un report du retour de la relique du premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba.

Ce retour de la « dent » ayant appartenu à Patrice Lumumba ne cesse d’être reporté depuis plus d’un an officiellement à cause de la crise sanitaire.

Une fois de plus, les autorités ont annoncé que le retour qui avait été programmé pour ce mois de janvier et le 61e anniversaire de l’assassinat du Premier ministre, devait être repoussé.

Selon le nouveau calendrier, le retour de la relique en RDC est programmé pour le 22 juin prochain à Lumumbaville, elle devrait ensuite passer par Kisangani et Lubumbashi avant de « remonter » sur Kinshasa où elle devrait être placée dans le Memorial Lumumba construit au lieu-dit de l’échangeur de Limete.

