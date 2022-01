RDC: le parc des Virunga annonce sa 1ère naissance de gorille de l’année

Le parc national des Virunga, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), vient d’annoncer sa première naissance de bébé gorille de l’année 2022, après 17 nouveaux-nés répertoriés en 2021. « Nous sommes ravis d’annoncer la naissance du premier gorille des plaines de l’année ! », a tweeté le parc vendredi, précisant que les rangers avaient découvert le bébé lors d’une patrouille la veille dans la région de Tshiaberimu.

« Les gardes forestiers travaillent d’arrache-pied pour protéger cette population vulnérable qui compte désormais 7 individus », ajoute le parc.

En 2021, le parc a enregistré la naissance de 17 gorilles de montagne, a précisé son service de communication.

Le gorille des plaines, dont le nom scientifique est « gorilla beringei graueri », est une sous-espèce du gorille de l’Est, l’autre étant son cousin le gorille de montagne (gorilla beringei beringei), indique encore le parc sur son site.

En 40 ans, la population des gorilles de montagne en RDC, en Ouganda et au Rwanda a été multipliée par cinq, passant de moins de 200 individus à plus de 1.000. Le parc des Virunga abrite un quart de la population de ces gorilles.

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, le parc des Virunga est la plus vieille réserve naturelle d’Afrique, créée en 1925. Il est situé à la frontière avec l’Ouganda et le Rwanda, essentiellement sur le territoire de la province du Nord-Kivu, où sévissent de nombreux groupes armés depuis plus d’un quart de siècle.

