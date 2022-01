« Kinshasa Now », une immersion dans les pas des enfants de rue à Bozar

Bozar proposera, du 16 au 26 janvier, une immersion dans les pas des enfants de rue à Kinshasa par le biais du film « Kinshasa Now », du réalisateur et producteur belge Marc-Henri Wajnberg. Présenté à la Mostra de Venise en 2020, le film pose ses valises à Bruxelles après une tournée des festivals et une quinzaine de prix internationaux. Environ 35.000 enfants peuplent les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, selon les estimations. Entre débrouille et système D, ils y survivent parmi 17 millions d’habitants.

L'installation de réalité virtuelle conçue par le cinéaste à Bozar emmène le public dans les rues de cette tentaculaire et bouillonnante cité aux côtés de Mika, 14 ans, obligé de fuir le domicile familial du jour au lendemain. La première partie du film aborde de la survie de ces enfants de manière générale, en lingala sous-titré français, néerlandais, anglais et allemand. Dans la deuxième, les spectateurs et spectatrices suivent Mika en réalité virtuelle, tandis que l'adolescent est forcé d'apprendre les codes de la rue pour pouvoir y survivre. La dernière partie de la production met en lumière l'évolution personnelle des personnages quelques années après le tournage du film. Marc-Henri Wajnberg travaille depuis plusieurs années avec les enfants des rues à Kinshasa et a réalisé plusieurs films sur le sujet.