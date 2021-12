RDC: Kabila menace de porter plainte contre les auteurs de l’enquête « Congo Hold-up »

© Sébastien Calvet / Mediapart avec Michael J. Kavanagh

Les avocats de l’ancien président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila ont annoncé jeudi que leur client « se réserve le droit de porter plainte » contre les médias et ONG qui l’ont accusé dans un rapport d’avoir siphonné 138 millions de dollars en cinq ans. Le clan de l’ancien président Kabila était mis en cause dans l’enquête intitulée « Congo Hold-up », basée sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels, obtenus par le média d’investigation français en ligne Mediapart et l’ONG « Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) ».