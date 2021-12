RDC: au moins quatre morts, dont un Belge, dans le crash d’un petit avion dans l’est

Au moins quatre personnes, dont une de nationalité belge, ont été tuées jeudi dans le crash d’un petit avion à quelques minutes de son atterrissage à l’aérodrome d’une cité de l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources officielles. « C’est un petit porteur de la compagnie Malu-aviation en provenance de Goma au Nord Kivu qui a connu un crash ce matin dans la forêt, à 5 ou 6 minutes de son atterrissage à l’aérodrome de Shabunda », a déclaré à l’AFP Théophile Kiluwe, gouverneur intérimaire du Sud-Kivu (est).

Il n’y a « pas de survivants. Il y avait quatre personnes à bord, dont deux passagers et deux membres d’équipage. En plus des personnes à bord, l’avion transportait aussi des marchandises », a ajouté M. Kiluwe.

L’administrateur du territoire de Shabunda, Kashombania bin Saleh, a de son côté indiqué qu’il y avait à bord « trois membres d’équipage dont le pilote de nationalité belge et deux passagers, un homme et une femme ». Tous ont été tués, a-t-il dit.

L’accident a eu lieu « dans la forêt Kalenga, à 15 km à vol d’oiseau de Shabunda-centre entre 9H00 et 9H30 (7H00 et 7H30 GMT) » jeudi, a indiqué à l’AFP, Me Joseph Mpeseni, président de la société civile du territoire de Shabunda.

Une source aéroportuaire de la région a indiqué à l’AFP que « depuis mercredi, aucun avion n’a décollé de Bukavu », chef-lieu du Sud-Kivu, « à cause du mauvais temps enregistré dans cette zone ». Le petit avion qui s’est écrasé est un Short 360.

Dans l’Est enclavé de la RDC, fief de multiples groupes armés, ce type de petits avions est le principal moyen de transport des produits de première nécessité et des minerais.

La flotte aérienne congolaise figure toujours sur la liste noire de l’Union européenne.

