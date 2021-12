Opinion: après le Rwanda, l’Ouganda se lance à la conquête du Congo affaibli

Par Dominique Kabongo.

York University.

Politologue/ Acteur Politique.

La conception d’une République repose fondamentalement sur le pacte entre les gouvernés et les gouvernants. Les premiers renoncent à certains droits au profit d’une gestion sécuritaire et sociétale par les gouvernements, dans l’intérêt général. En RDCongo, soixante et un ans après son accession à l’indépendance, ce n’est pas le cas. Les gouvernements sont toujours incapables d’assurer le bien-être social, encore moins la sécurité des gouvernés.