RDC: signature des accords pour la construction du port en eau profonde de Banana

Le gouvernement congolais et la société émiratie DP World ont signé une convention de collaboration pour la construction d’un port en eau profonde de Banana, à l’embouchure du fleuve Congo sur l’océan Atlantique, un vieux projet qui devrait connaître un début de concrétisation l’an prochain, ont rapporté dimanche des médias locaux. Les deux parties ont signé samedi à Kinshasa un « pacte d’actionnaires » entre les parties prenantes au projet et le contrat de concession du port de Banana, La cérémonie solennelle, à laquelle participait le président Félix AntoineTshisekedi Tshilombo, a été diffusée en direct par la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC).

Ce projet vise à favoriser l’accostage des grands navires et autres porte-conteneurs à Banana, sur la rive gauche du fleuve Congo, près de l’embouchure sur l’Atlantique. La première phase prévoit la construction d’un quai de 600 m2 et de 25 hectares d’espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars. Quatre phases au total sont prévues, avec au final un investissement d’environ un à 1,3 milliard de dollars, selon la presse kinoise.

D’après les estimations préliminaires de la firme DP World, les travaux de construction de ce port pourraient prendre deux ans.

« La construction d’un port en eau profonde à Banana est un grand atout pour notre pays, car elle permettra assurément d’accroître le volume des échanges commerciaux internationaux et ainsi permettre à ce que nous puissions nous présenter dans le rendez-vous de l’intégration africaine avec des atouts bien renouvelés et bien assumés de la République. Elle nous permettra également de développer une zone industrielle et logistique ainsi que la création conséquente des emplois en RDC », a affirmé samedi le ministre des Transports, Chérubin Okende Senga, cité par la radio onusienne Okapi.

Les travaux devraient démarrer au début de l’année 2022 en tenant compte des dispositions légales et techniques pour l’acheminement des matériaux.

La construction d’un port en eau profonde à Banana, dans la province du Kongo central (ouest), est un vieux projet, qui remonte à l’ère du maréchal Mobutu Sese Seko, au pouvoir de 1965 à 1997.

La RDC, géant d’Afrique centrale avec 2.0345.000 km2, ne dispose que de 37 km de littoral sur l’océan Atlantique et de deux ports situés dans l’embouchure du fleuve Congo, Boma et, plus en amont, Matadi, vétustes et souvent embouteillés. Ce qui l’oblige à passer par des ports limitrophes du Congo-Brazzaville, de la Tanzanie, notamment pour ses exportations et importations.

