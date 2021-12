L’artiste belgo-congolaise Lous & the Yakuza parmi les lauréats des Grands Prix Sacem

L’artiste belgo-congolaise Lous & the Yakuza fait partie des lauréats des Grands Prix Sacem dévoilés lundi par la Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). Barbara Pravi, qui a représenté la France à l’Eurovision, l’auteur-compositeur-interprète Matthieu Chedid ou encore l’humoriste Camille Lellouche figurent également parmi les lauréats. Lous & the Yakuza se voit attribuer le Prix Francis Lemarque de la révélation. Barbara Pravi remporte quant à elle le Prix Rolf Marbot de la chanson de l’année avec son titre « Voilà ». Quant à Matthieu Chedid, il rafle le Grand Prix de la chanson française.

Dans la catégorie « humour », la Sacem a par ailleurs décidé de distinguer l'humoriste Camille Lellouche, également connue pour son duo musical avec le slameur Grand Corps Malade. Les Grands Prix Sacem « rendent hommage et célèbrent le talent et la créativité de ses membres (…) dans le champ de la musique, mais aussi de l'audiovisuel ou de l'humour », souligne la société dans un communiqué. L'institution profite également de l'occasion pour rappeler que la « formidable diversité de la création musicale est fragilisée par les conséquences de la crise sanitaire » du Covid-19. « Le chemin vers un retour à la normale est encore long. La Sacem s'appuiera sur ses 170 ans d'existence et d'expérience pour continuer à soutenir ses membres, comme elle l'a toujours fait », assure dans un communiqué Patrick Sigwalt, président du conseil d'administration. Le palmarès complet des Grands Prix peut être consulté sur les réseaux sociaux dédiés de la Sacem.