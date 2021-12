Covid: Burundi et RDCongo, pays les moins vaccinés du monde

Il y a un an, début décembre 2020, le Royaume Uni lançait les vaccinations contre le Covid. Depuis lors, 44 % de la population mondiale sont complètement vaccinés. Les Émirats Arabes Unis sont les champions avec 90 % de leur population vaccinée, suivis par le Portugal (87 %), Singapour (86 %), le Qatar (85 %), le Chili et Malte (84 %), Cuba (81 %), la Corée du Sud et le Cambodge (80 %). En queue de peloton, on trouve le Burundi et le Congo-Kinshasa, pays les moins vaccinés au monde : moins de 0,1 %. L’Erythrée et la Corée du Nord sont les deux seuls pays à ne pas vacciner.

Comment expliquer les piètres scores du Burundi et du Congo ? On relève le peu d'enthousiasme de leurs chefs d'État pour promouvoir la vaccination. Feu Pierre Nkurunziza a longtemps nié la présence du coronavirus au Burundi, "protégé par Dieu" en raison de sa piété, selon lui ; il est mort en 2020, vraisemblablement du Covid. Au Congo, Félix Tshisekedi a boycotté la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination début 2021, puis s'est félicité publiquement de ne pas s'être fait vacciner – tant et si bien que 1,3 million de doses offertes au Congo ont dû être redirigées ailleurs avant leur péremption. Ce n'est qu'à la mi-septembre que le Président a sauté le pas. Aussi, n'y a-t-il que 56 000 vaccinés pour 85 à 90 millions d'habitants. Heureusement, comme beaucoup de pays d'Afrique, le Burundi et le Congo semblent moins frappés par la maladie qu'on pourrait s'y attendre. Si l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) estime que 6 infections sur 7 au coronavirus ne sont pas détectées en Afrique, on constate que la maladie y fait moins de ravages que redouté. Plusieurs explications ont été avancées, notamment la jeunesse de la population. La dernière en date a été exposée à la mi-novembre devant la Société américaine de Médecine Tropicale et d'Hygiène, rapporte le site internet Devex. Une étude menée sur 600 cas en Ouganda et au Mali suggère qu'une importante exposition à la malaria protège du Covid sévère : 5 % de cas y ont été relevés, contre 30 % dans les pays peu touchés par la malaria. https://www.devex.com/news/research-suggests-malaria-exposure-could-reduce-covid-19-severity-102106