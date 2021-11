Coronavirus: la Commission suggère d’arrêter les vols d’Afrique australe vers l’UE

La présidente de la Commission européenne a indiqué vendredi matin sur Twitter que celle-ci proposerait d’activer le « frein d’urgence » européen pour interrompre les voyages depuis la région d’Afrique australe vers le territoire européen. « La Commission va proposer, en coordination avec les Etats membres, d’activer le frein d’urgence pour arrêter le trafic aérien depuis l’Afrique australe, à cause du variant B.1.1.529 », indique-t-elle. Ce variant du coronavirus récemment détecté en Afrique du Sud aurait un potentiel de propagation très rapide, mettaient en garde jeudi des scientifiques locaux.

La Commission européenne tente depuis plusieurs mois d’harmoniser les pratiques des Etats membres en ce qui concerne les voyageurs venant de pays hors-UE, dans le contexte de la pandémie. Dans ses recommandations validées par les 27, un « frein d’urgence » est prévu pour justement répondre de manière rapide à l’émergence de nouveaux variants inquiétants qui pourraient s’installer en Europe via des voyageurs. Ce frein d’urgence consiste en un arrêt temporaire de toutes les entrées depuis un territoire particulier, à l’exception normalement de travailleurs considérés comme essentiels.

La présidence slovène du Conseil de l’UE (Etats membres) « a convoqué pour ce vendredi après-midi une réunion de l’IPCR », le dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, a indiqué en milieu de journée une porte-parole de la Commission. L’IPCR permet une coordination d’urgence entre les acteurs clés des institutions de l’UE et des États membres concernés. La Commission dit également être en contact avec Eurocontrol et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), qui préparent « une recommandation aux aéroports et compagnies aériennes », a ajouté la porte-parole, Dana Spinant.

L’Allemagne, la France, l’Italie, entre autres, ont entre-temps annoncé suspendre les arrivées depuis l’Afrique du Sud et, le cas échéant, d’autres pays de la région.

En Belgique, le commissaire corona du gouvernement Pedro Facon a indiqué sur Twitter qu’il y aurait aujourd’hui évaluation de la situation au niveau du Risk Assessment Group (RAG).

