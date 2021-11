RDC: 5 Chinois kidnappés sur un site minier du Sud-Kivu

Cinq Chinois travaillant dans une mine d’or ont été kidnappés, un policier congolais tué et un autre blessé par des hommes armés non identifiés dans la nuit de samedi à dimanche dans le Sud-Kivu, dans l’est de la RD Congo, a-t-on appris de sources militaires et locale.

« Vers 02H00 du matin, le campement d’un groupe de Chinois a été attaqué par des bandits armés » à Mukera, village situé à environ 25 km de Fizi-centre, a précisé le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l’armée dans la région. « Ils étaient 14 au total, 5 ont été emmenés par ces assaillants vers une destination inconnue », a-t-il ajouté. Les 9 autres ont pu être évacués en lieu sûr, a-t-il ajouté. Selon le colonel David Epanga, commandant du régiment des Forces armées de RDC à Fizi, un policier a été tué et un blessé durant cette attaque. Les Chinois enlevés font partie du personnel d’une entreprise exploitant depuis quatre à cinq mois une mine d’or dans la région, a précisé Lusambya Wanumbe, président de la société civile de Fizi. Selon lui, « l’entreprise avait du mal à démarrer ses activités, du fait des contestations de la population lui reprochant de ne pas respecter le cahier des charges ». Que pensez-vous de cet article? +2 -1