En décembre, le Festival Cinemamed va porter les rêves-évolutions de sa jeunesse

Du 2 au 11 décembre, ce sont pas moins de 11 avant-premières qui attendent le public du Festival Cinemamed dans les salles des cinémas Palace, Aventure et Bozar ou à l’Espace Magh, à Bruxelles et ailleurs en Wallonie.

Pour sa 21e édition, après une édition 2020 entièrement en ligne, le Cinemamed revient plus déterminé que jamais. Pas étonnant puisqu’il a pu mettre à profit ce temps pour développer son réseau en Wallonie. Et pour ne pas se couper du nouveau public conquis l’an dernier, le festival proposera cette année encore une belle sélection de films via la plateforme Sooner.

Une ambition qui s’affiche à travers sa thématique : “porter un regard sur demain” mettant en lumière la détermination de la jeunesse, le rôle des femmes et les changements de mentalité qui s’opèrent dans la société. Et qui s’illustre aussi via la création d’une nouvelle compétition. Intitulée “RêVolution” (rêve, évolution, révolution), elle sera consacrée aux acteurs de demain « déterminés à s’offrir l’avenir qu’ils désirent » à travers huit films, fictions et documentaires abordant les combats émancipateurs de la jeunesse.

La balade au fil de 21 pays de la zone Méditerranée débute avec Californie d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman (Italie) ; Death of the virgin and the sin of not living de George Peter Barbari (Liban) ; Face à la mer d’Ely Dagher (France), Les enfants terribles d’Ahmet Necdet Çupur (France/Turquie/Allemagne) ; Haut et fort de Nabil Ayouch sur la jeunesse au Maroc (France) ; Not knowing de Leyla Yilmaz (Turquie), One more jump d’Emanuele Gerosa (Italie/Liban/Suisse) et Mes frères et moi de Yohan Manca (France, photo). Ce long métrage, présent dans la sélection “Un certain regard” au festival de Cannes 2021, ouvrira le 21e Cinemamed le 2 décembre à 20h30 au cinéma Palace.

Quant au film My Kid (Here we are) de Nir Bergman (Israel) qui refermera le festival le 11 décembre, il a fait partie de la sélection officielle de Cannes en 2020.

Huit films sont en lice pour différents prix au sein de la compétition officielle: “A Chiara” de Jonas Carpignano (Italie), “Apples” de Christos Nikou (Grèce), “Bonne mère” de Hafsia Herzi (France), “Costa Brava, Lebanon” de Mounia Akl (Liban), “Haut et fort” de Nabil Ayouch sur la jeunesse au Maroc (France), “Hive” de Blerta Basholli (Kosovo), “Murina” d’Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie) et “Tom Medina” de Tony Gatlif (France) porté notamment par l’acteur belge David Murgia.

Le jury officiel est composé de Myriem Akheddiou, Meryem Benm’Barek, Manal Issa, Sébastien Houbani et Yannick Renier.

Cette 21e édition mettra largement en lumière le Maghreb avec une sélection de 17 films réunis au sein du “Focus Maghreb”, dans lequel figure notamment le documentaire belge Fadma, même les fourmis ont des ailes de Jawad Rhalib.

Sans oublier un section MeDoc proposant un éventail de films documentaires, les Coups de cour du court et une section Panorama. Tous les détails de la programmation sont à retrouver sur le site du festival. Rendez-vous est pris, du 2 au 11 décembre, dans les salles des cinémas Palace, Aventure et Bozar à Bruxelles, à l’espace Magh ainsi que dans divers lieux culturels de la capitale et de la région wallonne. Séances associatives, séances à destination des famille et même séances de contes sont également au programme.

En tout, la programmation recèle plus de 70 oeuvres cinématographiques, issues du bassin méditerranéen, dont 11 films en avant-première qui sortiront prochainement en Belgique. Une sélection de ces films sera également disponible en ligne sur la plateforme Sooner.

Karin Tshidimba

nb: tarif unique : 6 €, sauf pour les soirées de clôture et d’ouverture (10€, cocktail et soirée musicale inclus), possibilité d’acheter un pass pour cinq films.

Que pensez-vous de cet article?