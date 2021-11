Nouveau bilan du naufrage d’une pirogue sur le lac Kivu en RDC: 22 morts

Les eaux du lac Kivu ont rendu mardi neuf corps de naufragés d’une pirogue qui avait sombré le 11 novembre, portant à 22 morts et une dizaine de disparus le bilan de ce nouvel accident de transport lacustre en RDC, a-t-on appris de source administrative. Un premier bilan faisait état vendredi dernier de huit morts et une vingtaine de disparus. Lundi, cinq nouveaux corps ont été retrouvés et « aujourd’hui, nous en avons repêché neuf, que nous avons enterrés », a indiqué Dédé Mwamba, administrateur du territoire de Kalehe, sur la rive congolaise du lac, frontalier du Rwanda.

La pirogue motorisée transportait notamment des commerçants et paysans qui allaient vendre leurs denrées au marché de Nyamubuki. Vieille et surchargée, elle s'était cassée en deux, causant la noyade d'une vingtaine de passagers. « L'embarcation avait à son bord 145 personnes et des marchandises, nous avons enregistré 111 rescapés », a précisé mardi Dédé Mwamba. En République démocratique du Congo, pays qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents. En 2019, un précédent naufrage avait fait une centaine de morts dans le territoire de Kalehe. Le président Félix Tshisekedi, qui s'était rendu sur place, avait alors décrété « le port obligatoire de gilets de sauvetage » pour chaque passager, mesure rarement respectée, et promis de nouveaux bateaux, encore attendus.