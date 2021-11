Qualifications Mondial 2022: Mbokani et la RD Congo qualifiés pour la dernière phase éliminatoire

Lors de la sixième et dernière journée du deuxième tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022, la RD Congo a obtenu son billet pour la troisième et dernière phase, dimanche en battant le Bénin 2-0. La RDC termine en tête du Groupe J avec 11 points devant le Bénin (10 points) et la Tanzanie (8 points). Madagascar ferme la marche avec 4 points. Après cinq journées, la RD Congo comptait deux points de retard sur le Bénin et devait donc s’imposer pour conserver ses chances de se qualifier pour le Mondial. Dieumerci Mbokani a ouvert la marque sur penalty (10e) et Malango Ngita a inscrit le but libérateur (74e).

Outre Mbokani, on retrouvait plusieurs joueurs connus du championnat de Belgique comme Christian Luyindama (ex-Standard), Chancel Mbemba et Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) mais aussi le Standardman Samuel Bastien, averti (90e+4) et titulaire. L’Eupenois Edo Kayembe (63e) et le Standardman Jackson Muleka (84e) sont montés au jeu. Le match pour l’honneur entre Madagascar et la Tanzanie s’est terminé par un partage (1-1). Chez les Malgaches, l’Unioniste Loïc Lapoussin a joué tout le match et le capitaine de Charleroi Marco Ilaimaharitra est sorti au repos. Dans l’autre camp, Ally Samatta (Antwerp) était absent. Lors de la phase finale de qualification, les dix vainqueurs de groupe s’affronteront dans cinq confrontations en matches aller-retour. Les cinq vainqueurs seront qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar. Que pensez-vous de cet article? +7 0