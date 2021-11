Compte-rendu du premier atelier MWA le mercredi 26 mai 2021

Les 17 participants se rendent par petits groupes au local art/expression. Tous ont été invités pour un projet commun. Son nom? Move With Africa! On en reparlera plus tard car, une fois franchi le seuil de la porte, nous attendent là les professeurs, l’animateur et… une gigantesque pizza!

Les professeurs de l’éco-team, c’est un autre projet scolaire, ont également apporté des pommes succulentes et des jus de fruits bio. D’emblée, on collabore pour réaménager le local. Ensuite on mange, on discute et voilà que la première activité commence déjà!

Formant un cercle, chacun dit à voix haute -un peu trop vite- son prénom. Pierre (notre animateur), amusé, demande un second tour mais cette fois-ci à un rythme plus calme. Il acquiesce tout en disant sur le ton de la blague qu’il n’a pas tout retenu mais peu importe, on aura plein d’autres rencontres!

Il nous demande ensuite de former deux files se faisant face. Le jeu se déroule en trois manches et Pierre énonce à chaque début de partie une question: « Qui suis-je? Quelles sont mes attentes, quelles sont mes peurs par rapport au projet MWA? » A chaque fois, on se met en duo et le but est de faire plus ample connaissance à travers les réponses que l’on s’échange.

Plus haut, on avait parlé du projet au nom de « Move With Africa ». Le moment de vous le présenter est arrivé. Coordonné par La Libre Belgique, le Ministère de l’Enseignement Fédération W-B, le Ministère de la Coopération au développement et en partenariat avec la Brussels Airlines, le projet vise à former et sensibiliser les élèves et les profs à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire et aux enjeux du développement, à favoriser les rencontres et échanges interculturels, et à découvrir la réalité sur le terrain, en partant au Bénin à Pâques 2022. Nous sommes 17 élèves hyper motivés et 4 professeurs, encadrés par Africapsud, projet de La Chaloupe, service d’Action à la Jeunesse en milieu ouvert (AMO) agréé et subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement c’est La Libre qui attribue une ONG à chacune des 8 écoles sélectionnées dans cette aventure. La nôtre se nomme « Africapsud » et elle travaille en étroite collaboration avec l’ONG béninoise « Carrefour Jeunesse ».

Il est important de mettre l’accent sur le fait que c’est un échange interculturel et non pas un voyage touristique ou humanitaire. Plus haut, on avait mentionné qu’on avait la chance d’avoir plusieurs rencontres. En effet, durant la phase de « préparation », nous allons recevoir des formations sous forme d’ateliers et nous allons rencontrer les autres participants belges au cours d’un week-end et de journées tous ensemble.

Une fois les explications nécessaires fournies, on remercie les professeurs pour leur présentation. Tout le monde se salue avant de partir et chacun de nous a une physionomie à la fois joyeuse et triste. Joyeuse car on est heureux de débuter officiellement cette aventure commune et triste car le temps est passé trop vite…

Institut de la Vierge Fidèle

