Projet MWA : deuxième journée de formation pour les professeurs

Ce mercredi 29 septembre 2021, dans une ambiance amusante et conviviale, des requins sont venus nous happer à tour de rôle et nous ont fait plonger dans un bocal … !!!

Là, des dizaines de phrases nous ont été soumises concernant des faits liés à des situations réelles de terrain, impliquant les EPO (Élèves, Professeurs et responsables de l’ONG).

D’ACCORD ? PAS D’ACCORD ? Lançons le débat … échangeons nos idées, argumentons notre réflexion …

Cette formation nous a permis de prendre conscience que chacun d’entre nous a un rôle à jouer, une mission à accomplir tout au long du parcours avec MWA, aussi bien avant, pendant qu’après le séjour en Afrique.

On ne doit pas tous avoir la même idée, l’important est de se respecter l’un l’autre. Le respect au sein de l’équipe, le respect des personnes qui nous accueilleront, de leurs règles et coutumes, sont des éléments essentiels à la réussite du projet. Impliquons-nous du début à la fin et devenons de bons ambassadeurs, prêts à partager nos expériences! »

Institut de la Vierge Fidèle

Que pensez-vous de cet article?