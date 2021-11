Première formation MWA du 15 septembre 2021

Voici, comme promis, mon ressenti quant à la première formation MWA, qui a eu lieu à l’école le 15 septembre 2021.

Ce mercredi, tous les membres du projet MWA ont eu une formation sur les inégalités mondiales. Une seule formation et pourtant seize expériences différentes.

Cette séance ne m’a clairement pas laissé indifférent. J’ai été tour à tour touché, joyeux mais aussi triste et parfois même en colère. Pourtant, l’émotion la plus forte que j’ai ressentie était le bonheur.

Je me sentais heureux d’être là, confiant d’être entouré et guidé, heureux de partager avec le groupe des moments tantôt joyeux, tantôt tristes. Mais c’est justement dans de tels moments que l’on apprend à faire face à la dure réalité de la vie : l’inégalité mondiale. En effet, prendre conscience du fossé qui sépare la famille allemande de la tchadienne quant au choix, à la diversité et à la qualité de la nourriture était difficile à accepter et à vivre. Des familles produisent du coton destiné à l’exportation au profit des intermédiaires à la place d’aliments de base pour leur propre consommation tels que le manioc, le riz ou encore l’avocat.

Un humain sur sept est sous-alimenté. Une des causes est le trader qui, en s’occupant simplement de chiffres défilant sur un écran, influe sur la vie de milliers de personnes. Mais une des autres causes c’est également…nous. Nous en tant que consommateurs européens voulant à tout prix manger des fruits étrangers aux goûts exotiques. Eh bien, le voilà le prix à payer! Tout un pan de vie bouleversé.

Je me suis senti telle une fourmi face à une montagne : impuissant. Heureusement que Pierre était là pour nous guider. A l’apparence simples mais ô combien profondes, complexes, intéressantes, il nous posait des questions qui nous amenaient à réfléchir. Le monde se développe constamment et à une vitesse affolante. Mais progresse-t-il pour autant… ? A mon tour, je questionne le lecteur en lui laissant le soin de se faire son propre avis.

Voilà la première formation qui nous a été dispensée et c’est avec celle-ci que l’on débute officiellement notre « aventure commune ».

