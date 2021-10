Meryame Kitir débloque 50 millions d’euros pour un programme climat au Sahel

La ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir débloque 50 millions d’euros dans le cadre du programme régional climat de la Belgique au Sahel, a-t-elle fait savoir mardi en marge d’une rencontre avec le ministre du Climat du Burkina Faso Siméon Sawadogo. L’ambition affichée est de rendre 10.000 hectares de terre – soit environ 20.000 terrains de football – à nouveau fertiles au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger et au Mali. Mme Kitir est actuellement en visite de travail en Afrique. Elle arrive ce mercredi au Sénégal après avoir passé deux jours au Burkina Faso. Ce voyage se déroule sous le thème du réchauffement climatique.

Le Sahel est la région d’Afrique située entre la région tropicale humide au sud et le désert du Sahara au nord. Il est particulièrement sensible au changement climatique et souffre de la désertification. On estime que 80% des terres se sont déjà détériorées. Cela a des conséquences pour l’agriculture locale et la population. La population locale, qui vit souvent de l’agriculture, voit son rendement diminuer à cause de la sécheresse.

« Ici, au Sahel, vous pouvez littéralement voir la situation se détériorer. Mètre par mètre presque, on constate qui opère une avancée : les sécheresses extrêmes ou l’être humain. Avec ce programme climatique régional, nous pouvons faire la différence pour de très nombreuses personnes », a déclaré la ministre Kitir. « Non seulement nos efforts font en sorte que les gens ici absorbent mieux les chocs du changement climatique. De par nos actions – comme la plantation d’arbres ou la régénération de terres épuisées – nous luttons aussi efficacement contre le changement climatique. Et c’est une bonne chose pour tous ».

C’est la première fois que la Belgique investit dans un programme régional spécifiquement axé sur l’action climatique internationale.

