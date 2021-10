« L’Empire du silence », le film de Thierry Michel qui prône la fin de l’impunité en RDC 

Plus de 700 spectateurs ont réservé mardi soir à Bruxelles une « standing ovation » au cinéaste Thierry Michel à l’issue de l’avant-première de son nouveau film, « L’Empire du silence », un plaidoyer en faveur de la lutte contre l’impunité qui règne depuis des décennies en République démocratique du Congo (RDC). Ce treizième documentaire consacré en trente ans par Thierry Michel et au Zaïre et à la RDC – et sans doute le dernier, a-t-il confié au public rassemblé dans la grande salle du Théâtre national – décrit, parfois sans fard, les massacres qui ont endeuillé le pays depuis la fin du règne du dictateur Mobutu Sese Seko en 1997 et qui se poursuivent, principalement dans la partie orientale.

Il y évoque, témoignages à l’appui, les atrocités commises par les armées étrangères (notamment rwandaise et ougandaise) et leurs milices supplétives congolaises, les forces gouvernementales et les groupes armés locaux et étrangers responsables de centaines de milliers de morts parmi la population civile et les réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays après le génocide de 1994.

Le réalisateur, souvent primé pour ses films, donne notamment la parole au docteur Denis Mukwege, le gynécologue connu comme étant « l’homme qui répare les femmes » victimes de violences sexuelles et co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018 avec la Yézidie Nadia Murat.

Ce gynécologue réclame à cor et à cri la fin de l’impunité en RDC et plaide en faveur de la mise sur pied d’une justice transitionnelle pour juger les responsables de crimes de guerre et reconnaître les droits des victimes. Hospitalisé à Bruxelles, le Dr Mukwege, 66 ans, n’a pas pu assister à l’avant-première, organisée dans le cadre du Festival des Libertés alors qu’il effectue une tournée internationale pour la paix et la promotion de son dernier livre « La force des femmes ».

Dans « L’Empire du silence », qui sortira en salles en Belgique à la mi-janvier prochain, le réalisateur interroge aussi des responsables des Nations unies directement impliqués dans des enquêtes sur la situation des droits de l’Homme en RDC. Ils citent souvent le rapport Mapping, qui documente les violations les plus graves des droits de l’Homme et du droit international commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003 mais « resté dans un tiroir » de l’ONU.

Ce rapport, qui date de 2010, répertorie plus de 600 violations graves des droits humains commises en RDC (massacres à grande échelle, violences sexuelles, attaques contre des enfants…). Le rapport Mapping a suscité la colère du Rwanda, impliqué dans les deux guerres du Congo (1996-1997, 1998-2003) soit directement, soit par milices interposées.

L’un des témoignages les plus forts du film est celui de l’ancien Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, le Jordanien Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, qui admet face caméra son « échec » dans la lutte contre l’impunité et la poursuite des auteurs d’atrocités, dont l’assassinat de deux experts des Nations Unies, l’Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan, le 12 mars 2017 au Kasaï lors d’une enquête sur une vague de violences.

Thierry Michel a indiqué mardi soir que ce film servirait de support à une campagne internationale visant à revigorer la lutte contre l’impunité en RDC.

Il souhaite présenter son film en RDC en février prochain, mais a expliqué ne pas disposer à ce jour de visa congolais. Il a lancé un appel aux dirigeants religieux congolais présents dans la salle à l’aider dans ses démarches.

