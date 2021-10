Le Dr Denis Mukwege contraint d’annuler ses rendez-vous en Belgique pour raison de santé

Le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, a été contraint d’annuler, pour raison médicale, les rendez-vous qu’il avait prévus cette semaine en Belgique. Permi ceux-ci, une visite au parlement bruxellois, lundi, et plusieurs interviews, dans le cadre de la publication de son nouveau livre, a affirmé mardi le quotidien Le Soir, citant la maison d’édition Gallimard. Selon le journal, plusieurs personnes de l’entourage du Dr Mukwege ont confirmé qu’il avait été hospitalisé à Bruxelles «plus tôt que prévu», et qu’il allait bien. Une intervention chirurgicale était prévue depuis un certain temps mais les médecins ont estimé qu’il fallait l’avancer par rapport à la date initialement fixée. Ce qui a été fait lundi, selon ces sources citées par le quotidien.

Denis Mukwege (66 ans), prix Nobel de la Paix 2018 pour son combat contre les violences faites aux femmes, est en tournée en Europe à l'occasion de la sortie de son nouveau livre : « La force des femmes » (Gallimard).