RDC : Ceni, Félix Tshisekedi passe en force et investit Kadima

Hubert Leclercq

Et en passage en force de plus, un !

Ce vendredi 22 octobre 2021, malgré les critiques de la société civile, des Eglises catholiques et protestantes, des partis de l’opposition et même de certaines formations de l’Union sacrée ou de la mise en garde, la veille, de Moïse Katumbi, le président Félix Tshisekedi a décidé d’entériner son favori, Denis Kadima Kazadi, à la présidence de la Ceni.

En juin 2020, dans des circonstances en tous points identiques, le président Tshisekedi avait refusé d’entériner le choix de l’Assemblée nationale, alors dirigée par la Kabiliste Jeanine Mabunda. Cette fois, le président de la RDC et de l’Union africaine (!) s’est assis encore et encore sur les textes et les principes (comme il l’avait fait pour la désignation de nouveaux juges à la Cour Constitutionnelle) et a investi 12 des 15 membres du bureau de la Ceni, dont SON président. Il a exhorté tout ce petit monde à travailler pour l’organisation des élections dans le délai constitutionnel. Comme si le respect d’un calendrier déjà éreinté par des mois de négociations douteuses, pouvait justifier sa décision.

Une fois de plus, c’est la politique du fait accompli et de l’affrontement qu’a choisi le camp présidentiel qui se racrapote de plus en plus sur un clan ethnique et sur une majorité politique fabriquée à coups de débauchages et d’argent facile.

Tshisekedi s’enferme dans une logique qui risque d’embraser tout un pays.

