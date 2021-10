Move with Africa: c’est parti pour l’aventure!

Le 27 janvier 2021 fut la date où tout a commencé!

Après une année scolaire mouvementée avec la crise sanitaire, nous avons eu le bonheur d’apprendre que notre école avait été sélectionnée pour participer à l’édition 2021-2022 de Move With Africa en collaboration avec l’organisme Asmaé. Quelle joie, les projets scolaires pouvaient enfin recommencer!

L’équipe d’enseignants au complet, nous voilà plus que motivés pour constituer notre groupe de jeunes. En mai 2021, nous lancions notre première phase de sélection auprès des futurs rhétoriciens où sept jeunes sont entrés dans l’aventure: Camille, Hélène, Logan, Maureen, Mithyl, Nathan et Romane. La deuxième phase a, quant à elle, été réalisée en septembre. C’est à ce moment-là que nous ont rejoints Cassandra, Maëlle et Yacine.

La team enfin sur pied, le projet peut démarrer! Lors de nos rencontres, nous créons une dynamique de groupe, nous parlons du voyage ainsi que de nos craintes et de nos attentes, des projets à mettre en place au sein de l’école pour diminuer le coût de notre voyage, … La route est encore longue, mais nous nous rapprochons tout doucement de notre destination … Le Sénégal!

Nous avons hâte de vous expliquer la suite de notre aventure dans les prochains articles!

Mélissa Roelandts, pour l’équipe Isu Sénégal

