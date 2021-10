Coronavirus: le Maroc suspend ses vols avec l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols depuis et vers l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni en raison de l’évolution de la situation sanitaire dans ces trois pays, a-t-on appris mercredi de sources officielles. « Suspension par les autorités marocaines, à partir du 20/10/2021 à 23h59 et jusqu’à nouvel ordre, des vols en provenance et à destination de: – Allemagne – Pays Bas – Royaume-Uni », a annoncé dans un tweet l’Office national des aéroports (ONDA).

Selon la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), cette décision a été prise « en raison de l'évolution de la pandémie » dans les trois pays européens. Le 5 octobre, Rabat avait déjà suspendu – pour la même raison – les liaisons aériennes avec la Russie, qui enregistre quotidiennement des records de contamination au coronavirus. Confronté à une hausse des infections au Covid-19, le gouvernement britannique, a indiqué mardi « surveiller de très près » un nouveau sous-variant (« AY4.2 ») du très contagieux Delta se propageant au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est confronté à un nombre croissant de cas positifs, dépassant désormais 40.000 chaque jour, soit un taux d'incidence bien plus élevé que dans le reste de l'Europe. Le nombre de contaminations est également en hausse aux Pays-Bas et en Allemagne. Le Maroc, où la courbe des contaminations et des décès décroît, a pour objectif d'immuniser 80% de la population (soit 30 millions de personnes). Il a lancé début octobre sa campagne pour une 3e dose de vaccin. Un pass sanitaire y entrera en vigueur à compter de jeudi.