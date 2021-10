Au moins 50 morts dans un accident de la route dans le Haut-Katanga

Au moins cinquante personnes sont mortes dimanche en République démocratique du Congo (RDC) après la chute de leur véhicule dans une rivière de la province minière du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays, a-t-on appris mardi de source officielle. « Il s’est produit un accident de circulation le dimanche 17 octobre 2021 à 65 km de la cité de Mitwaba lorsqu’un camion s’est renversé dans la rivière Kaluma-Ngongo avec plus de cinquante passagers », il n’y a eu que « deux rescapés », a déclaré Harce Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga.

Des plongeurs tentent depuis de retrouver les corps et les deux rescapés sont actuellement soignés dans un hôpital, a-t-il ajouté, sans donner d’autres détails et les causes de cet accident.

Par ailleurs, dans la province voisine du Lualaba, riche en cuivre et en cobalt, « le déraillement d’un train de marchandises a causé la mort de neuf personnes et fait 36 blessés, dont 11 graves », a déclaré à l’AFP Adeoda Kapenda, ministre provincial de l’Intérieur du Lualaba.

« Il y a eu déraillement, mais il est difficile de savoir s’il y a des victimes parce que ce train ne peut pas transporter des passagers », a réagi auprès de l’AFP Tahijik Muland, chargé de la gestion des trains passagers à la Société nationale des chemins de fer (SNCC).

Les accidents de circulation sont fréquents en RDC et sont principalement provoqués par le non-respect des normes: la vétusté des véhicules rarement soumis aux contrôles techniques, le mauvais état des routes, ou encore la conduite en état d’ivresse.

Il en va de même pour les déraillements de trains de marchandises, les wagons étant régulièrement pris d’assaut par des passagers clandestins, faute d’autres moyens de transport, trains de passagers ou routes praticables.

Que pensez-vous de cet article?