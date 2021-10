Move with Africa: agroécologie et solidarité Nord-Sud

Nous sommes les élèves de Jean XXIII à Jemelle et dans le cadre de notre futur voyage au Rwanda, ce lundi 27 septembre 2021 nous nous sommes réunis à la ferme Arc-en-Ciel à Wellin.

Que pensez-vous de cet article?

0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.

Durant cette journée, nous avons rencontré Serge, le propriétaire, et Dolorès, la responsable du pôle jeunes chez Entraide & Fraternité, l’ONG avec laquelle nous partons. Le but de cette journée était de nous sensibiliser par rapport à nos choix de consommation, de production et à l’impact de ces choix. L’objectif du propriétaire de la ferme est justement de produire à l’échelle locale et bio en fonction des saisons, à contre-courant du modèle agricole dominant dans le monde qui cherche à produire toujours plus au détriment de le l’environnement et des populations.Cette journée fut riche, amusante et nous a permis de souder encore plus le groupe.D’autres activités seront bien sûr prévues dans l’année.