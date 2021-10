Qualifications Mondial 2022: Ilaimaharitra et Lapoussin gagnent avec Madagascar et privent la RD Congo de sa 1re place

Trois matchs de la quatrième journée du deuxième tour des qualifications africaines pour le Mondial 2022 étaient au programme en début de soirée. Dans le Groupe J, Madagascar, avec le milieu de terrain de Charleroi Marco Ilaimaharitra et le latéral gauche de l’Union Saint-Gilloise Loïc Lapoussin dans le onze de départ, avait à cœur d’effacer à domicile à Antananrivo contre la RD Congo le zéro sur neuf enregistré jusqu’ci. Les Malgaches ont connu un début de match de rêve avec un but dès la première minute par Njiva Rakotoharimalala. Avec Edo Kayembe (Eupen) et Samuel Bastien (Standard) titulaires, la RDC n’est pas parvenue à combler son retard. Christian Luyindama (ex-Standard), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), sorti sur blessure au quart d’heure, et Dieumerci Mbokani (ex-Anderlecht, Standard et Antwerp) figuraient également dans le onze initial.

A la mi-temps, Bastien est resté aux vestiaires tandis que l'attaquant du Standard Jackson Muleka est monté au jeu à la 78e. Avec cette défaite, les Congolais se retrouvent à la troisième place avec 5 points sur 12, tandis que Madagascar a pris ses premiers (trois) points. La Tanzanie, avec dans ses rangs l'attaquant de l'Antwerp Ally Samatta, est en tête du groupe devant le Bénin. Les deux nations ont sept points et la même différence de buts, mais la Tanzanie a marqué plus de buts (cinq contre trois). Dans le groupe B, Fashion Sakala (ex-Ostende) et la Zambie ont partagé avec la Guinée équatoriale (1-1). Sakala (65e, 1-0) a failli être le héros du match, mais Federico Bikoro (82e, 1-1) a égalisé pour la Guinée équatoriale, qui est deuxième avec 7 sur 12 devant la Zambie (4 sur 12). A 21h, la Mauritanie, sans point, reçoit la Tunisie, qui est en tête avec 9 sur 9. Dans le groupe C, le Cap-Vert s'est débarrassé du Liberia (1-0). Aucune des deux équipes ne semblait en mesure de marquer, jusqu'à ce que Ryan Mendes débloque la situation (90e). Le Cap-Vert est deuxième avec 7 points sur 12 et le Liberia dernier avec trois points en quatre matchs. Le Nigeria est leader du groupe avec 9 points sur 12 après sa victoire 0-2 dans l'après-midi en République centrafricaine, troisième avec quatre points.