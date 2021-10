Qualifications Mondial 2022: Samatta gagne avec la Tanzanie au Bénin, Okumu et le Kenya s’inclinent contre le Mali

Quatre matchs de la quatrième journée du deuxième tour des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2022 au Qatar étaient au programme dimanche après-midi. Ally Samatta, qui est prêté par Fenerbahçe à l’Antwerp, a affronté le Bénin (0-1) avec la Tanzanie. Son coéquipier Simon Msuva (6e) a inscrit l’unique but du duel. Grâce à cette victoire, la Tanzanie occupe provisoirement la première place du groupe J mais compte le même nombre de points que le Bénin (7 sur 12). La RD Congo (5 points sur 9) peut encore prendre la tête, si elle s’impose à Madagascar, qui reste sur trois défaites.

Le défenseur de La Gantoise, Joseph Okumu, a eu moins de chance avec le Kenya battu à domicile par le Mali (0-1). Ce but d’Ibrahima Koné (55e) permet au Mali de mener confortablement le groupe E avec 10 points sur 12. Vainqueur 1-0 du Rwanda grâce à un but de Fahad Bayo (22e), l’Ouganda est deuxième avec 8 points devant le Kenya (2 points). Le Rwanda est dernier avec une unité.

Dans le quatrième et dernier match de l’après-midi, la République centrafricaine n’a rien récolté face au Nigeria. Leon Balogun (29e) et l’ancien attaquant de Charleroi actuellement à Naples Victor Osimhen (45e+1) ont porté le score à 0-2 à la mi-temps. L’attaquant de Genk Paul Onuachu est resté sur le banc chez les vainqueurs. Le Nigeria est en tête du groupe C avec 9 sur 12, devant le Cap-Vert (4 sur 9), la RCA (4 sur 12) et le Liberia (3 sur 9). Le Cap-Vert accueille le Liberia plus tard dans la soirée.

Outre Cap-Vert-Liberia et RD Congo-Madagascar, un troisième match aura lieu à 18h: Zambie-Guinée équatoriale. Enfin, Mauritanie-Tunisie est programmé à 21 heures.

