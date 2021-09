La diplomatie pour les nuls: l’appétit vient en mangeant

Commentaire par Marie-France Cros.

L’appétit vient en mangeant, assurait Rabelais au XVème siècle. Félix Tshisekedi semble bien décidé à le prouver. N’arbore-t-il pas des costumes toujours plus amples, comme le montrent les photos de ses déplacements officiels, assez nombreux pour susciter l’idée que le fauteuil présidentiel doit être rembourré de charbons ardents empêchant le chef d’Etat de s’asseoir?

Et alors que Félix Tshisekedi entretient un cabinet présidentiel plus densément peuplé que celui de n’importe lequel de ses prédécesseurs, le projet de budget 2022 ne prévoit-il pas d’encore en grossir le nombre, pour arriver à 1096 personnes? Des gens qui aiment aussi voyager, puisque le chef de l’Etat congolais est parti à l’assemblée générale de l’Onu à New York avec 123 accompagnateurs, en dépit de la limitation des délégations à 7 membres décidée par l’organisation internationale afin de contrôler la contagion au Covid-19.

De retour de New York, ce petit monde a fait escale à l’hôtel Steigenberger Wiltcher’s, l’ex-Conrad, l’un des plus chers de Bruxelles, pour pouvoir faire du shopping dans les boutiques de luxe tout à côté. Eh oui, l’appétit vient en mangeant.

Le projet de budget 2022 prévoit en outre de faire passer celui de la Présidence de la République de 159,8 millions de dollars en 2021 à 254,7 millions de dollars, soit 59% d’augmentation, alors que le budget national n’augmenterait que de 41%. Quand on vous disait que l’appétit vient en mangeant… Car cela n’empêche pas l’institution de solliciter en outre 2,9 millions de dollars au Trésor public pour la construction d’un nouveau palais présidentiel, l’ancien étant resté aux mains de Joseph Kabila, qui avait beaucoup d’appétit lui aussi.

Le Premier ministre Sama Lukonde est encore néophyte et, petit joueur, ne réclame que 49,1 millions de dollars de budget, contre 39,4 millions cette année, soit 23% d’augmentation.

L’Assemblée nationale veut passer de 170, 4 millions de dollars à 203,6 millions, soit 19% de hausse, de quoi octroyer aux députés nationaux un salaire de base de 10.265 dollars par mois – pendant que les députés provinciaux, eux, ne sont pas payés depuis 17 mois. Et comme les sénateurs se voient comme plus importants que les députés, il leur faut, à eux, un salaire de base de 13.090 dollars par mois, donc un budget de 83,6 millions de dollars au lieu des misérables 63,3 millions cette année, soit 32% d’augmentation.

Les enseignants ne gagnent que 118 dollars par mois? Et les fonctionnaires de base que 90 dollars par mois? Quelle importance puisque ce sont les députés et les sénateurs – issus d’élections frauduleuses, tout comme le chef de l’Etat – qui voteront le budget?

Au moins, ils ne pourront pas dire qu’il n’y a pas d’argent pour organiser les élections de 2023!

