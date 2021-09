Le Nigeria veut produire 1,88 million de barils de pétrole par jour en 2022

Le Nigeria prévoit de produire 1,88 million de barils de pétrole brut par jour (bpd) en 2022 et a basé son budget pour l’année prochaine sur la prévision d’un prix de 57 dollars le baril, a déclaré le gouvernement mercredi dans un communiqué. Le Sénat nigérian a donné son aval à la production quotidienne de 1,88 million de bpj, 2,23 mbpd et 2,22 mbpd pour respectivement les années 2022, 2023 et 2024 « compte tenu de la moyenne de 1,93 mbpd constatée au cours des trois dernières années », a précisé le gouvernement.