La RDC appelle à intensifier l’aide à l’Afrique pour lutter contre la pandémie

Le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, patron en exercice de l’Union africaine, a appelé mardi à l’ONU les pays développés à intensifier leur aide à l’Afrique pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Il a aussi assuré que son continent ne tolérerait « plus jamais des régimes militaires ».

« Le processus de démocratisation reste irréversible en Afrique », a martelé le président congolais à la tribune de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU qui tient sa session à haut niveau cette semaine.

« Les soubresauts du moment ne sont que les avatars d’un processus démocratique laborieux, certes, mais qui se construit avec le temps et pierre par pierre », a-t-il ajouté sans citer explicitement la tentative de coup d’Etat militaire qui vient de se produire au Soudan.

« Les peuples africains ne toléreront plus jamais des régimes militaires ou autocratiques », a-t-il assuré alors que la communauté internationale réclame le rétablissement d’un pouvoir civil notamment au Mali et en Guinée.

Dans la lutte contre la pandémie, « malheureusement (…) le mal est encore loin d’être éradiqué », a relevé Félix Tshisekedi, tout en se félicitant que « d’ici janvier 2022, le nombre de vaccins à distribuer dépassera les 25 millions par mois » en Afrique.

Il faut « augmenter la capacité des tests dans les pays qui ne disposent pas des produits de laboratoire requis », « assurer un approvisionnement suffisant et rapide en médicaments et équipements nécessaires à la prise en charge des malades », « généraliser la vaccination en approvisionnant en vaccins ceux qui ne les produisent pas et en les dotant de capacités de production locale », a réclamé le président congolais.

« C’est ici le lieu de lancer un appel à la communauté internationale pour soutenir le projet de création de l’Agence africaine des médicaments », a-t-il précisé, en demandant aussi d' »encourager la recherche médicale et d’accroître la coopération scientifique entre les institutions universitaires », de « soutenir les politiques de réforme des structures sanitaires et élargir la couverture des soins de santé au plus grand nombre dans les pays en développement ».

« Les économies africaines ont grandement besoin de financement pour se redresser » car « les efforts internes pour amortir le choc de la pandémie et limiter ses dégâts collatéraux se sont avérés nettement insuffisants comparativement aux pays nantis », a-t-il dit.

« Dès lors, la reprise qui s’amorce risque d’être inégale, creusant ainsi davantage les écarts entre l’Afrique et le reste du monde », a mis en garde le président congolais.

