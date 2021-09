Partenariat public-privé pour le business belgo-africain

La semaine dernière, l’Agence belge de développement (Enabel) et la Chambre de Commerce, d’industrie et d’agriculture pour la Belgique, le Luxembourg, l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique (CBL-ACP) ont signé un protocole d’accord stratégique pour renforcer leur collaboration. « Une opportunité pour nos entreprises du secteur privé et public et pour l’Afrique », estima la Chambre de commerce.

Au terme de cet accord, Enabel et la CBL-ACP échangeront régulièrement des informations et se réuniront au moins deux fois par an pour réfléchir ensemble à la manière de promouvoir concrètement, dans les pays prioritaires de la coopération belge, le développement d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois durables. Chaque partie s'efforcera, selon ses possibilités et compétences, d'aider l'autre dans l'organisation et participation à des activités à valeur ajoutée : ateliers, symposiums, séminaires, etc… Jean Van Wetter, directeur général d'Enabel, s'est félicité de cet accord : « L'expertise et l'expérience de la CBL-ACP nous aideront à réaliser notre mission de promouvoir un environnement entrepreneurial favorable et d'encourager l'entrepreneuriat dans les pays partenaires en Afrique. » Pour Guy Bultynck, président de la CBL-ACP, « grâce à sa présence en Afrique par ses représentants permanents et son vaste réseau d'expertise, d'accords, de coopération et de partenariats avec chambres de commerces et opérateurs fournisseurs d'appuis aux PME locales, la CBL-ACP s'efforcera d'apporter une aide concrète à Enabel dans ses projets d'appui au secteur privé ».