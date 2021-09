Rwanda: Rusesabagina coupable de terrorisme

Par Marie-France Cros.

Paul Rusesabagina, 67 ans, a été reconnu lundi coupable de terrorisme par la Haute Cour de Kigali pour les crimes internationaux et transfrontaliers. L’ancien directeur de l’hôtel Mille Collines dans la capitale rwandaise, dont Hollywood avait fait un héros du génocide, était poursuivi avec 20 autres membres d’un mouvement politico-militaire qu’il dirigeait et qui a attaqué des civils au Rwanda en 2018 et 2019, faisant neuf morts au total et d’importantes destructions matérielles. La Cour doit encore fixer la peine de l’accusé, pour qui les procureurs ont demandé la prison à vie.