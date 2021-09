La Cédéao annonce des sanctions contre les auteurs du putsch en Guinée

Les 15 Etats membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont annoncé jeudi des sanctions individuelles contre les auteurs du putsch qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Ils réclament également des élections dans six mois. Les dirigeants d’Afrique de l’Ouest, réunis à Accra, au Ghana, ont décidé de geler les avoirs financiers des membres de la junte militaire qui a pris le pouvoir et des membres de leurs familles, et de leur imposer des interdictions de voyager.

Les membres de la Cédéao ont en outre demandé à la junte militaire guinéenne d’organiser des élections dans six mois afin que le pays retrouve un gouvernement civil. « Les chefs d’Etat ont insisté pour que la transition (militaire) soit très courte », à déclaré à la presse le président de la Commission de la Cédéao Jean Claude Kassi Brou. « La transition ne devrait pas durer plus de six mois. Dans six mois, il faudrait organiser des élections ». Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.