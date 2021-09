L’Afrique doit prendre en compte le climat dans sa relance post-Covid

Photo: Dadaab, dans l’Est du Kenya, en 2011. (AP Photo/Jerome Delay)

Les pays africains doivent mettre la lutte contre le changement climatique au cœur de leurs efforts de redémarrage post-pandémie, notamment en développant les énergies renouvelables pour alimenter leur développement futur, insiste un rapport publié mardi. « Une focalisation étroite sur la relance économique laissant de côté le changement climatique et les objectifs plus larges du développement durable causerait plus de dégâts économiques à long terme », avertit ce rapport sur « une relance post-Covid verte et soutenable », publié par trois ONG du continent, Power Shift Africa (Kenya), Society for Planet and prosperity (Nigeria) et Positive Agenda Advisory (Maroc).