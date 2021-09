RDC: le président Tshisekedi, sceptique au départ, finalement vacciné contre le Covid

Le président congolais Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, critique envers le sérum AstraZeneca au début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, a reçu dimanche une première dose de vaccin et invité ses compatriotes à l’imiter, ont annoncé lundi ses services. Interrogée, une source à la présidence n’a pas souhaité préciser quelle marque de vaccin le chef de l’État avait reçue, l’essentiel étant selon elle le « geste fort » de la vaccination.

« Le vaccin reste la solution la mieux indiquée pour l’instant » face au Covid-19, a déclaré le chef de l’État à la presse présidentielle après avoir été vacciné, ainsi que son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi.

« Pour avoir perdu plusieurs parents et proches, je suis mieux placé pour témoigner sur les ravages causés par cette pandémie », a-t-il ajouté.

Le couple Tshisekedi a été vacciné dans la soirée à la clinique présidentielle de la Cité de l’Union africaine (UA) à Kinshasa, a précisé la présidence, photos à l’appui.

A cette occasion, celle-ci confirme la présence en République démocratique du Congo (RDC) de « plus 250.000 doses supplémentaires de vaccin Moderna ainsi que l’arrivée dans les prochaines semaines de plusieurs milliers de doses des vaccins Johnson & Johnson, AstraZeneca et Pfizer ».

Début juillet, la méfiance envers le vaccin, largement répandue en RDC, s’était accentuée après une déclaration de Félix Tshisekedi à propos du vaccin AstraZeneca.

« Je crois avoir eu raison de ne pas me faire vacciner. J’ai demandé les avis des uns et des autres mais (ils) étaient partagés. Certains m’ont rassuré qu’il n’y avait aucun danger. Mais, moi-même, j’avais des doutes », avait-il expliqué à la télévision d’Etat.

« Il y a d’autres vaccins qui viennent et vous me verrez me faire vacciner », avait-il ajouté.

Ce pays de plus de 80 millions d’habitants avait alors reçu 1,7 million de doses du vaccin Astrazeneca dans le cadre du dispositif Covax, avant de retourner 1,3 million de doses, faute de candidats.

Depuis avril, selon des statistiques officielles, plus de 85.000 personnes ont été vaccinées en RDC, parmi lesquelles plus de 25.000 ont reçu une deuxième dose.

