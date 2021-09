Plus de 1.200 civils tués en 2021 dans deux provinces dans l’est de la RDC 

Photo: des soldats congolais près du siège du gouverneur du Nord-Kivu, à Goma, le 10 mai 2021 afp.com – ALEXIS HUGUET

Plus de 1.200 civils ont été tués cette année dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, s’est alarmé vendredi le HCR, soulignant que des millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire dans cette partie de l’est de la République démocratique du Congo. Le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés indique avoir enregistré avec ses partenaires « plus de 1.200 morts parmi les civils et 1.100 viols cette année » dans le Nord-Kivu et l’Ituri, a déclaré le porte-parole du HCR Boris Cheshirkov lors d’un point de presse à Genève.