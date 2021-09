RDC : Motion de censure contre le président de l’Assemblée nationale

« Trop, c’est trop », c’est en substance le message du député Phoba, élu de Boma (Kongo central), qui a lancé une motion de censure contre le président de l’Assemblée nationale Christophe Mboso.

« Le texte n’a pas encore été déposé », explique le député joint par lalibreafrique.be. « Mais son dépôt est imminent. J’ai déjà recueilli 98 signatures, il en faut 125 pour faire tomber un membre du bureau. Je suis certain de les obtenir, et même bien plus que le minimum légal », poursuit l’honorable Adrien Phoba qui justifie son action par la « confiscation du pouvoir de notre chambre par le président. Il musèle la liberté d’expression, il ne respecte pas le règlement, il ne respecte rien, ni personne », poursuit, très en colère, le député qui insiste : « nous avons été élus avec la mission de représenter et défendre les intérêts de nos électeurs mais le président ne nous laisse pas travailler. Il dirige cette Assemblée comme si c’était son bien personnel. Il est ainsi prévu que les séances plénières débutent à 10h30, lui les convoque à 13h et il arrive à 15h. Il se moque du monde. Nous avons complètement perdu le prestige de notre chambre, le président ne veut pas libéraliser le débat, la démocratie n’existe plus dans le temple de la démocratie. »

Le député insiste : « je suis membre de l’Union sacrée, je veux que le président de la République réussisse son mandat. Je pense que faire tomber le président Mboso peut vraiment l’aider en ce sens. Aujourd’hui, à cause de lui, on ne remplit plus nos missions, comme celle du contrôle qui a notamment été transférée à l’IGF. Nous, on n’existe plus, c’est inimaginable. Beaucoup d’élus sont très remontés contre lui. A la rentrée parlementaire, dans quelques jours, tous les élus seront de retour à l’Assemblée et nous ferons alors le plein de signatures pour demander son départ », conclut, sûr de lui, l’honorable Phoba.

Que pensez-vous de cet article?