RDC : Lutundula annule sa visite à Bruxelles

Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, était annoncé pour trois jours de travail intense en Belgique en début de semaine prochaine. Tout a été annulé en dernière minute.

C’est la soupe à la grimace à Bruxelles où tout avait été prévu pour la visite du ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ministre issu du quota dévolu au groupe Ensemble de Moïse Katumbi dans la répartition des maroquins au sein de la majorité de l’Union sacrée.

L’homme n’est pas le ministre préféré de Tshisekedi qui se méfie toujours de ses bonnes relations avec Moïse Katumbi. Mais Christophe Lutundula avait, après quelques tergiversations présidentielles, obtenu le go pour cette visite bruxelloise qui devait être centrée sur une journée de rencontres bilatérales avec les autorités belges, une journée pour les instances européennes et, enfin, une journée avec les agences commerciales des trois régions (Bruxelles, Wallonie, Flandres).

Trois journées et de très nombreux interlocuteurs qui avaient bouleversés leur agenda pour le recevoir. Las, ce jeudi en milieu de journée, tout est tombé à l’eau. La visite n’aura pas lieu. Version officielle : le ministre congolais a été appelé en pleine nuit pour une mission lui confiée par le président Tshisekedi qui dirige jusque fin janvier l’Union africaine.

« Pas certain qu’il était incontournable pour cette mission africaine », explique une source africaine, sans citer cette mission. « Par contre, il est évident qu’il était incontournable pour cette mission en Europe. Quelle image, une fois de plus pour le pays et pour son président ».

