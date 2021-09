RDC: des Kasaïennes maudissent Kabund et Kabuya (vidéo)

Par MFC

Une vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux congolais depuis mercredi, montrant un groupe de femmes kasaïennes dansant et chantant les noms du président ad interim de l’UDPS, Jean-Marc Kabund a Kabund, et du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabuya. Renseignements pris, toutefois, ce n’est pas pour les célébrer mais pour les insulter et les maudire.