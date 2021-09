Guinée Conakry : Le président Alpha Condé renversé

Le chef des forces spéciales Mamadi Doumbouya a tenu un discours justifiant l’intervention de ses hommes et la mise à l’écart du parlement et du gouvernement.

Une image commence à circuler sur les réseaux sociaux, celle du président Alpha Condé, pieds nus, la chemise déchiré, derrière des militaires des forces spéciales qui seraient venus l’arrêter.

Le chef des forces spéciales à tenter de justifier le coup d’état militaire par la situation sociale et humanitaire catastrophique qui prévaut au pays. Toutes les institutions de l’Etat sont dissoutes, les militaires sont priés de rester dans les casernes. Un message similaire a été dirigé à l’attention des ressortissants étrangers et en particulier les Français priés de demeurer chez eux vu la situation instable dans la rue.

« Voilà, c’est fini, nous déclare un habitant de Conakry. On ne pensait pas qu’il serait renversé. On ne pensait pas que cela irait aussi vite. On espère seulement que la situation ne va pas dégénérer et qu’on ne va pas plonger dans une guerre civile. Personne ne descendra dans la rue pour défendre le président Condé. Il s’est moqué de nous, il pensait qu’il était éternel et que ce pays était le sien, les dictateurs terminent toujours mal », conclut-il en faisant remarquer que la « rue est plus calme. Juste de temps en temps un coup de feu, mai pour l’instant en ce début d’après-midi, c’est plutôt calme ».

Que pensez-vous de cet article?