Diplomatie pour les nuls : Culte et ignares, Kabuya et Kabund… superstars

Par Marie-France Cros

Le culte du chef est une des prémices de la dictature. Au printemps dernier, Victor Wakwenda, président du directoire de l’UDPS-Tshisekedi, avait placé la barre très haut en récitant, devant ses ouailles, une « prière » ainsi conçue: « Au nom du Père, Ya Tshitshi (NDLR: surnom du défunt Etienne Tshisekedi); au nom du Fils, Fatshi (surnom du président Félix Tshisekedi) et du Saint-Esprit, le Peuple d’abord » (slogan de l’UDPS). Sous Mobutu, son thuriféraire et ministre de l’Information, Domique Sakombi Inongo, n’avait pas osé être aussi direct, et s’était contenté de concevoir un générique de journal télévisé dans lequel la photo du dictateur descendait du ciel.