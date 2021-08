RDC : Bangui veut accélérer la construction d’un pont sur l’Oubangui

Mieux se connecter aux Etats voisins, c’est l’un des objectifs que s’est fixé à court terme la République centrafricaine (RCA).

Il faut dire que c’est une nécessité vitale pour ce pays complètement enclavé d’Afrique centrale. Bangui a donc décidé de poursuivre et accélérer les études pour les travaux de construction d’un pont sur la rivière Oubangui entre les villes de Bangui et de Zongo en République démocratique du Congo (RDC).

Le Premier ministre centrafricain Henri Marie Dondra l’a martelé devant les députés à la mi-août, lors de la déclaration de politique générale de son gouvernement.

Toujours dans cette optique de désenclavement et sous la supervision de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la RCA s’active aussi à l’aménagement des chaînons manquants des corridors routiers Bangui-Kisangani-Kampala et Kisangani-Bujumbura. Ces axes doivent donner accès à de nouveaux marchés pour l’économie centrafricaine qui dépend pour l’instant fortement du Cameroun par où transitent approximativement 80% de ses exportations et de ses importations. Ces axes, véritables corridors routiers du transport, doivent renforcer les échanges entre la RCA, la RDC, le Burundi et l’Ouganda.

En 2019, le secrétariat général de la CEEAC avait obtenu de la Banque africaine de développement (BAD) – pour le compte des gouvernements de la RCA, de la RDC, du Burundi et de l’Ouganda, ainsi qu’au nom du secrétariat général de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) – un don de deux millions de dollars en vue du financement des activités préparatoires (études et activités connexes) de ces deux projets.

Que pensez-vous de cet article?