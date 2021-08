Ouganda: arrivée de 51 réfugiés afghans

Un groupe de 51 réfugiés afghans sont arrivés mercredi à bord d’un vol privé à l’aéroport d’Entebbe pour être accueillis temporairement en Ouganda « à la demande des Etats-Unis », a indiqué le ministère ougandais des Affaires étrangères. Cet accueil, a souligné le ministère, se fait à la demande des Etats-Unis d’accueillir temporairement des ressortissants afghans « à risque » et d’autres personnes en transit vers les États-Unis et d’autres destinations dans le monde.

L’ambassade des États-Unis à Kampala a remercié l’Ouganda pour sa « générosité et son hospitalité envers ces communautés ». « Le gouvernement de l’Ouganda et le peuple ougandais ont une longue tradition d’accueil des réfugiés et d’autres communautés dans le besoin », a affirmé l’ambassade sur Twitter.

L’Ouganda accueille une des plus grandes populations de réfugiés au monde – près de 1,5 million selon les Nations unies -, principalement en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo voisins.

La plupart vivent dans de vastes camps de réfugiés dans le nord du pays, mais 81.000 réfugiés vivent dans la capitale, Kampala.

